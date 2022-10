La reacción del tortugo Jorge al entrar al agua después de 4 horas de vuelo fue registrado en video

El agua, el color, la profundidad era mucho menor, la temperatura posiblemente era distinta, ya que está en un espacio abierto, pero por sobre todo, no estaban los vidrios por donde él miraba todo el movimiento que había a su alrededor en el ex Acuario de Mendoza.

Tortugo Jorge (2).jpg Jorge recorrió el nuevo recinto para conocer el nuevo lugar donde fue llevado.

El primer momento de poner a Jorge en contacto con el agua, decidieron que fuese con muy poca profundidad, de manera tal que él pudiera nadar, pero con la idea de evitar que se esforzara mucho para salir a tomar aire, luego del desgaste que pudo provocarle el viaje.

Embed

Desde que Jorge partió de Mendoza, a las 10 del miércoles en avión desde San Martín, el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina (CRFMA) del Aquarium de Mar del Plata lo esperaba ansioso y tenía todo preparado para él, y hacer lo más confortable posible su llegada, especialmente después de cuatro horas de vuelo y muchos movimientos y sonidos extraños para él.

►TE PUEDE INTERESAR: El tortugo Jorge salió del ex Acuario de Mendoza, fue trasladado a San Martín en traffic y fue en avión rumbo a Mar del Plata

Vivió 40 años en un recinto pequeño para su tamaño. En los últimos años, habían remodelado su espacio, el cual era más grande con un metro y medio de profundidad, 7 metros de diámetro y 20.000 litros de agua salada a una temperatura especial para él. Desde ese lugar, durante décadas vio pasar a miles y miles de personas, especialmente niños que iban con las escuelas para conocerlo.

A pesar de todo lo que vivió Jorge el miércoles, los veterinarios aseguraron que viajó muy tranquilo y no hubo contratiempos. Para que estuviera lo más cómodo posible, lo mojaron permanentemente para que no sufriera el abrupto cambio de ambiente.

tortugo jorge 2.jpg Dentro del contenedor, el tortugo Jorge iba sobre con un colchón mojado y toallas húmedas sobre su caparazón. Foto: Gentileza Municipalidad de Capital

Los pasos a seguir con el tortugo Jorge

El tortugo Jorge es de la especie Caretta-Caretta y calculan que tiene entre 60 a 72 años. Desde que comenzaron la investigación para hallar un lugar adecuado donde poder trasladarlo para que esté en mejores condiciones, no encontraron registros de ningún ejemplar similar con tantos años en cautiverio.

Actualmente Jorge pesa casi 100 kilos, mide 1,20 metros de largo y 60 centímetros de ancho. De ahora en adelante, está en un sector del Aquarium de Mar del Plata donde no puede ser visto por el público, ya que esa fue una de las principales condiciones para ser trasladado, debido a que se busca que se respete su intimidad como persona no humana y no sea utilizado y expuesto como un objeto.

Tortugo Jorge (8).jpg Los nuevos cuidadores de Jorge metieron al tortugo en su nueva pileta en Mar del Plata.

Los especialistas y veterinarios que ahora están a cargo de la nueva vida de Jorge, evaluarán sus primeras reacciones y costumbres en su nuevo medio.

Esperan que en pocos días puedan pasarlo a una pileta intermedia, donde seguirán de cerca su comportamiento en las nuevas condiciones, debido a que en 40 años no estuvo a más de un metro y medio de profundidad, por lo que debe acostumbrarse a ese cambio.

►TE PUEDE INTERESAR: Al fin le encontraron un mejor hogar al viejo tortugo Jorge en un centro marino de Mar del Plata

Cuando los cuidadores tengan la certeza que se maneja bien en ese espacio más amplio, lo pasarán a otra pileta más profunda y comenzarán a ejercitarlo y rehabilitarlo para que pueda moverse con más comodidad y tranquilidad, y que aprenda a comer animales vivos y no muertos como se acostumbró durante casi cuatro décadas en cautiverio.

A medida que avance su rehabilitación, esperan que en un mediano plazo puedan pasarlo a una laguna marina, donde podrán evaluarlo en un área mucho más grandes y lo más parecido a su vida en libertad.