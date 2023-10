El profesor de Taekwondo acusado de abusar a dos alumnas quedó más cerca de un juicio

David Dabalos 4.jpg El profesor de Taekwondo acusado de abuso sexual en Godoy Cruz.

Sin embargo, en los últimos días la defensa del imputado apeló esa resolución criticando varios aspectos. Entre ellos plantearon que no están claros los hechos que le acusan, hay pruebas incongruentes en la causa y además que Dábalos no era profesor de la academia sino que era alumno avanzado, por lo tanto no debe tenerse en cuenta el agravante de ser encargado de la educación de las víctimas.

En los próximos días se realizará una audiencia ante un Tribunal de segunda instancia que deberá definir si ratifica la elevación a juicio del expediente o hace lugar a los planteos defensivos. El imputado, que espera la fecha del juicio en su contra, arriesga una potencial condena de 6 a 50 años de prisión. Actualmente se encuentra con arresto domiciliario.

Abuso sexual en Godoy Cruz

La investigación se destapó en septiembre del 2020 tras la denuncia que realizó la madre de una adolescente que tomaba clases en el Centro de Educación de Taekwondo -luego fue cambiando de nombre- ubicado en las inmediaciones del Puente Olive en Godoy Cruz. Dábalos era instructor y hasta "vice director", según publicaron en la página de Facebook de la institución, mientras que su padre era el propietario.

La acusación sostiene que cuando la menor tenía 15 años y el sospechoso 28, comenzaron una "relación" donde el instructor la tocó en sus partes íntimas y le practicó sexo oral en reiteradas ocasiones. Las agresiones sexuales ocurrían tanto en una sala ubicada dentro del instituto como en encuentros que pactaban los protagonistas.

►TE PUEDE INTERESAR: El cruento asalto y abuso sexual que tenía como antecedente el hombre asesinado en Las Heras

La situación llegó hasta tal punto que, según el expediente, los padres de la adolescente y de David Dábalos estuvieron al tanto de la situación. En ese contexto, este último le pidió ser la pareja formal de su hija. Todo derivó en que los progenitores del instructor decidieron que se vaya a vivir un tiempo a Buenos Aires, lugar en donde nació.

Cuando la víctima dejó de tener contacto con su profesor "vi que había mucha manipulación", según declaró en cámara Gesell. Los peritos establecieron que se trataba de una "relación asimétrica" donde el acusado aprovechaba su mayoría de edad y su superioridad jerárquica frente a la menor de edad. Incluso la joven aseguró que no podía negarse a los encuentros sexuales "porque era una autoridad y se enojaba mucho".

David Dabalos 1.jpg El profesor de Taekwondo acusado de abuso sexual en Godoy Cruz.

Esta denuncia destapó una segunda acusación por parte de otra alumna de 14 años quien habría sido víctima del mismo modus operandi. En este caso la adolescente fue atacada en la escuela de Taekwondo, en el vehículo del sospechoso y hasta en un local informático que también tenía en Godoy Cruz, totalizando siete hechos.

En este hecho, los padres de Dábalos y de la denunciante mantuvieron una videoconferencia por Zoom -eran tiempos de confinamiento por la pandemia-. En esa reunión virtual quedó grabado un audio donde el sospechoso aseguró que decidió "no dar más clases porque no me sentía bien estar con chicos y transmitir valores que yo mismo rompí".

►TE PUEDE INTERESAR: El niño que dijo ser abusado por su maestra en San Martín vuelve a declarar en Cámara Gesell

El caso tiene varios paralelismo con el del profesor de Kung Fu de una academia ubicada en Chacras de Coria que está detenido por al menos cinco denuncia de abuso sexual contra sus alumnos y con el del docente de hockey sobre patines del club Godoy Cruz que fue capturado por cuatro acusaciones similares en su contra.