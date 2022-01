El padre de Micaela Reina: "Esperé 15 años para que me digan 'no tenés nada, te vas en libertad'"

Su rostro no es el mismo de hace 15 años, cuando se conoció públicamente al ser juzgado por el asesinato de Micaela. Su voz tampoco. Ahora se escucha entrecortada en una mezcla de emoción e indignación: "Estos años no me los devuelve nadie. Me dejaron en la calle. Me inventaron un montón de historias. Es para hacer una película porque es un desastre lo que hizo la Justicia. Ya quiero que termine esta historia de mierda".