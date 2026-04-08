El feroz temporal que azotó a Tucumán el último fin de semana, dejó imágenes desoladoras y una tragedia que enlutó a todo el país. Entre las víctimas fatales se encuentra Lisandro, un niño de apenas 12 años que murió electrocutado tras recibir una descarga en una calle completamente inundada.
El desgarrador momento de la tragedia de Tucumán: así se enteró el padre que su hijo murió electrocutado
Momentos de verdadera conmoción se vivió durante la tragedia de Tucumán, donde un chico murió electrocutado y su padre, al llegar al lugar del hecho, se quiebra
En las últimas horas, un video que muestra el momento en que su padre se entera de la tragedia comenzó a circular en las redes, generando una profunda conmoción.
Tragedia de Tucumán: así murió el niño electrocutado
El dramático episodio ocurrió en la calle Jujuy al 2800, en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Tras varias horas de precipitaciones intensas, la calzada quedó tapada por el agua. En ese contexto, y por causas que aún son materia de investigación, el menor entró en contacto con una corriente eléctrica letal y falleció en el acto. Los vecinos, atónitos, aseguraron que todo sucedió en cuestión de segundos, sin margen para poder auxiliarlo.
Video del padre llegando al lugar de la tragedia
En distintas redes sociales se puede ver el desgarrador video, que expone la crudeza del momento posterior al accidente. El video documenta la llegada del padre al lugar de los hechos y su reacción al confirmar la muerte del niño.
Las imágenes causan mucha conmoción: se escuchan los gritos de dolor puro, la desesperación y el llanto inconsolable frente a una pérdida tan repentina como evitable.
Según reportaron medios de Tucumán, Lisandro era el único hijo varón de la familia y se encontraba cursando el último año de la escuela primaria. Su muerte provocó un dolor inmenso no solo en su círculo íntimo, sino en toda la comunidad, que aún no sale de su asombro.
La tragedia del menor se enmarca en un fin de semana de furia climática Tucumán, donde las calles se convirtieron en ríos y, además, provocaron la muerte de otras dos personas —una pareja que regresaba de un casamiento— tras quedar atrapadas en su vehículo bajo el agua.
El doloroso video del papá de Lisandro no solo es el reflejo de la peor pesadilla familiar, sino que también pone sobre la mesa, una vez más, el peligro latente de transitar por zonas inundadas y los riesgos de una infraestructura eléctrica que no perdona ante las inclemencias del tiempo.