El desgarrador momento de la tragedia de Tucumán: así se enteró el padre que su hijo murió electrocutado

Video del padre llegando al lugar de la tragedia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoEdicion/status/2040638311828525256&partner=&hide_thread=false Se inundó Tucumán y falleció un nene de 12 años electrocutado. El momento en el que el padre se entera es terrible :/ pic.twitter.com/SPVaasvAq6 — El gordo edición (@GordoEdicion) April 5, 2026

En distintas redes sociales se puede ver el desgarrador video, que expone la crudeza del momento posterior al accidente. El video documenta la llegada del padre al lugar de los hechos y su reacción al confirmar la muerte del niño.

Las imágenes causan mucha conmoción: se escuchan los gritos de dolor puro, la desesperación y el llanto inconsolable frente a una pérdida tan repentina como evitable.

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Según reportaron medios de Tucumán, Lisandro era el único hijo varón de la familia y se encontraba cursando el último año de la escuela primaria. Su muerte provocó un dolor inmenso no solo en su círculo íntimo, sino en toda la comunidad, que aún no sale de su asombro.

La tragedia del menor se enmarca en un fin de semana de furia climática Tucumán, donde las calles se convirtieron en ríos y, además, provocaron la muerte de otras dos personas —una pareja que regresaba de un casamiento— tras quedar atrapadas en su vehículo bajo el agua.

El doloroso video del papá de Lisandro no solo es el reflejo de la peor pesadilla familiar, sino que también pone sobre la mesa, una vez más, el peligro latente de transitar por zonas inundadas y los riesgos de una infraestructura eléctrica que no perdona ante las inclemencias del tiempo.