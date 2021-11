Creyó haber asesinado a su ex, la envolvió con una sábana y la escondió: la salvó su hija de 12 años

Te puede interesar: Tres jóvenes mendocinos fueron denunciados por darle alcohol a un perro

Un rato más tarde el hombre irrumpió en el hogar donde ella vive con sus hijos de 2, 6 y 12 años. “Entró por un costado y empezó a pegarme. Primero con un velador, en la cara y la cabeza, y después golpes y patadas. Cuando caí me pisó con un zapato tipo botín que usa”, contó ella en diálogo con el sitio La Capital.

Mientras recibía los golpes su hija entró a la habitación y el hombre le pego para que se fuera. Luego de varios minutos el hombre se fue y fue la niña de 12 años que regresó al lugar y vio que su madre estaba envuelta con una sábana y bajo la cama.

El violento hombre creyó que había matado a su ex, la envolvió con una sábana y la escondió: la salvó su hija de 12 años.

La mujer contó: “Ella -su hija de 12 años- vio que yo estaba debajo de la cama y envuelta en una sábana y temblando. Me movía mal, es que estaba con convulsiones por los golpes en la cabeza, ella me sacó y llamó a vecinos. Luego me internaron en y salí el jueves”.

Después de esta situación, la mujer realizó la denuncia y se busca el paradero del hombre. Desde el 2018, tiene una restricción de alejamiento por violencia de género pero el hombre solía acercarse a ver a sus hijos, pero ahora todos tiene un gran miedo por sus vidas.