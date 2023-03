Corrupción de menores: Marcelo Corazza ya está en el penal de Ezeiza

Por su parte, Andrés Charpenet ya tenía orden de traslado desde la Unidad 28 de Tribunales hacia el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, previsto para las próximas horas.

Marcelo-Corazza-corrupcion-de-menores-Telefe.jpg Marcelo Corazza es productor de Telefe y fue el ganador de la primera edición de Gran Hermano en 2001.

Por su parte, Francisco Rolando Angelotti y Raúl Mermet continuaban en la Unidad 28, a dónde llegaron este jueves desde diferentes alcaldías pertenecientes a la Policía de la Ciudad.

►TE PUEDE INTERESAR: Grave acusación contra Jey Mammón: un joven lo denunció por abuso sexual en 2020

Corrupción de menores: Marcelo Corazza y el resto de los acusados se negaron a declarar

Todos fueron indagados en las últimas horas y se negaron a responder preguntas del juzgado y la fiscalía de Patricio Lugones.

"No tengo nada que ver con esto, estoy pasando por el peor momento de mi vida, no puedo creer que esté pasando. Desconozco a las personas que me nombraron. Mis abogados me sugirieron que no declare hasta poder ver bien la causa. Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuché", dijo Corazza en su indagatoria.

Marcelo-Corazza.jpg Marcelo Corazza se sometió "a los controles médicos de rutina como cualquier ingreso de interno" y ya quedó en Ezeiza, cárcel perteneciente al Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Y agregó: "No puedo creer que me puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios".

►TE PUEDE INTERESAR: Las declaraciones de Robertito Funes sobre Marcelo Corazza causaron indignación

No obstante, luego de ello, se negó a responder preguntas del juzgado y la fiscalía. El ganador de Gran Hermano 2001 está imputado junto a los otros tres por abuso sexual y corrupción de menores por hechos que se remontan a 1999 y que siguieron hasta la actualidad.

Según fuentes del caso son 11 las víctimas identificadas y la causa se inició con la declaración de dos menores en octubre pasado.