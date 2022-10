Confirmaron que va a juicio la mujer acusada de abusar a su hija de 11 años en Rivadavia

La relación se disolvió por la mujer cambio de orientación sexual y tiempo después el padre de la menor realizó la denuncia asegurando que su hija le confesó que la progenitora la había tocado en sus partes íntimas.

Con el avance de la investigación, la menor ratificó la versión en cámara Gesell detallando que su madre "con el dedo me tocaba todo adentro", entre otras frases. A otro peritos les manifestó que "me pone triste lo que me hizo mi mamá", según comentaron fuentes judiciales.

El fiscal departamental Carlos Giuliani avanzó con la investigación y consideró que la causa está lista para ir a juicio oral. Sin embargo, los abogados defensores Agustín Patti y Federico Núñez plantearon una nulidad de la investigación.

Los letrados cuestionaron la conclusión de la pericia post Gesell, una prueba clave en el expediente. Es que dos profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) resolvieron que el relato de la menor es creíble, sin tener en cuenta un perito de la defensa que consideró que la niña está influenciada por su padre.

En segundo término, los defensores pidieron que se cambie la calificación del hecho argumentando que en caso de haber existido un abuso sexual no fue con acceso carnal.

Sin embargo, el juez Ricardo Shulz rechazó los planteos de la defensa y compartió con la Fiscalía que la investigación está finalizada. De esta forma, la acusada deberá enfrentar un juicio por abuso sexual simple y con acceso carnal agravados por el vínculo, por lo que arriesga una potencial condena de 8 a 20 años de cárcel.

Abuso sexual en Rivadavia

El contexto del expediente es de una familia en Rivadavia compuesta por la mujer, un hombre y la hija de ambos. La pareja se separó hace algunos años y, según la denuncia, la pequeña le relató a su padre diversos ataque sexuales que sufrió. La menor refirió que su madre la sentaba en la falda, la tocaba en sus partes íntimas y la penetraba con sus dedos.

La teoría de la defensa es que todo se trata de una venganza ya que el hombre no pudo tolerar que la mujer cambió de orientación sexual. La sospechosa fue detenida el 7 de marzo pasado y meses después consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria.

La causa por el presunto abuso sexual no es la única causa que está en curso sobre estas personas. El 24 de abril pasado hubo otra denuncia pero en ese caso apuntando contra el padre de la niña de 10 años.

La acusación la realizó la actual novia de la sospechosa del abuso. La mujer relató que estaba circulando por la calle cuando fue interceptada por un vehículo conducido por el hombre. Según su versión, el sujeto le abrió la puerta del auto, la golpeó en un ojo y luego amenazó con prenderla fuego. "Vas a terminar como la otra lesbiana", le habría dicho, según un puñado de insultos.