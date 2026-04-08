"Con el corazón en mil pedazos", la tragedia y una desgarradora despedida del chico electrocutado

En las redes sociales y en la canchita que lo acobijaba en Tucumán, las palabras de despedida de los vecinos y compañeros en el velorio, resumieron la impotencia: "Descansá en paz, loco. Se te va a extrañar por la cuadra jugando con los chicos".

tragedia-tucuman-electrocutado3

Tragedia en Tucumán: una trampa mortal bajo el agua

La tragedia que enlutó a Tucumán ocurrió el sábado por la tarde, cuando la ciudad quedó bajo el agua tras una tormenta histórica. Lisandro, que cursaba el último año de la primaria y era el único hijo varón de su familia, regresaba de jugar a la pelota.

Al transitar por la calle Jujuy al 1800, frente a un conocido supermercado y en una zona donde el agua se había acumulado peligrosamente, la fatalidad lo encontró. Según el relato de los testigos y comerciantes de la zona, el menor resbaló y, en un intento por no caer al agua, tocó un poste de luz. La descarga eléctrica fue fulminante.

tragedia-tucuman-electrocutado2

"Fue frente a mi local. Tocó un poste que estaba electrificado. Lo vimos con toda la impotencia porque no podíamos hacer nada. Se escuchó la descarga y fue shockeante", relató uno de los comerciantes que presenció la desesperante escena. A pesar de los esfuerzos de los vecinos y la rápida llegada de la Policía, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

Indignación y dolor en el velorio tras la tragedia

Embed

El caso de muerte no solo ha generado una profunda tristeza, sino también indignación. Horas después del hecho, varios transeúntes denunciaron que días previos ya se habían sentido descargas menores en ese mismo pilar de luz, convirtiéndolo en una trampa mortal silenciosa que detonó con la inundación.

Hoy, mientras las autoridades investigan las responsabilidades detrás de la negligencia, el barrio llora a "los chicos del frente", como los describió una vecina rota de dolor. La tragedia del temporal en Tucumán —que también se cobró la vida de una joven pareja en Tafí Viejo— dejó una herida abierta.

Pero en Villa Angelina, el recuerdo de Lisandro quedará para siempre ligado a esa canchita. Allí donde los pibes seguirán pateando, ahora con un ángel guardián mirándolos desde arriba, en el lugar donde él siempre fue feliz.