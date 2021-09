El pedido que hizo Tello fue puntual. Le solicitó a la jueza María Belén Renna que ella misma realizara una inspección ocular en el lugar de la tragedia ocurrida el 12 de febrero pasado en calle Gordillo del barrio San Martín, en Capital, y también pidió una reconstrucción del hecho para que se sepa cómo ocurrió el hecho que terminó con la vida de la nena de 7 años.

"El abogado del detenido se negó completamente y dio a entender que mi abogado buscaba dilatar el juicio", contó a Diario UNO Lorena Alfaro, madre de Eva Quiroga.

Lo único con lo que contaba el expediente era con un croquis hecho por la Policía y los peritajes realizados en el lugar el día que Evangelina murió al ser atropellada.

"Mi abogado alegó que como ella tiene la causa hace poco, estaría bueno que la jueza fuera al lugar para ver la dimensión de dónde agarró a mi hija y dónde la dejó. Además, para que vea que está la senda peatonal, que está la pasarela, que es un lugar muy concurrido, que está marcado a qué velocidad se podía manejar. Pero el abogado defensor de Jonathan Cerón se negó", agregó Lorena.

chuky ceron.jpg Jonathan El Chucky Cerón pidió prisión domiciliaria, pero se la negaron.

Luego de un cuarto intermedio, la jueza Renna accedió a la pericia ocular y reconstrucción. Dijo que el pedido estaba bien planteado, en tiempo y forma, y que podía aportar mucho para ella estar presente en el lugar del hecho y determinar ciertas características para esclarecer lo que pasó.

Además, la lucha de Lorena es conseguir el cambio de carátula para Cerón, ya que está imputado por homicidio culposo agravado por darse a la fuga, que prevé una pena de 3 a 6 años, pero ella quiere que sea juzgado por homicidio simple con dolo eventual, cuya pena va de 8 a 25 años.

La tragedia

Eva Quiroga iba de la mano con su abuela Nancy hacia el trabajo de Lorena para darles una sorpresa. Era el 12 de febrero, cuando caminaban por calle Gordillo, del interior del barrio San Martín, de Capital, cuando un VW Gol Trend la embistió y la dejó dentro de un VW Fox que estaba estacionado. Como si nada, el conductor siguió la marcha.

evangelina-quiroz.jpg

La nena, de 7 años, murió en el lugar, según pudieron confirmar los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado que llegaron al lugar. Varios vecinos que vieron el accidente identificaron al conductor como Jonathan Chucky Cerón, quien cinco días después se entregó en la Comisaría 6, del barrio Cano.



Lorena dijo que, a los pocos días de la muerte de Eva, familiares del Chucky llamaron a una de sus tías y le ofrecieron plata para que no hiciera la denuncia y dejara las cosas como estaban. Pero la respuesta que recibieron fueron insultos y les aseguraron que no pararían hasta conseguir justicia.

Luego, en una audiencia, Cerón le pidió disculpas a Lorena, pero también le pidió que pensara como mamá ya que él no puede estar junto a sus hijas. "Yo me pongo en el lugar de madre y pobres nenas no tienen la culpa del padre que tienen, pero él las puede ver en las visitas y cuando salga de la cárcel va a poder recibir un beso y abrazo de ellas, yo nunca más voy a poder ver a mi hija. Quiero que reciba una condena justa y por eso voy por el cambio de carátula".