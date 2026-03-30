Asesinato a balazos en una escuela: el alumno agresor "no registra antecedentes en el sistema educativo"

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity

Condolencias y apoyo del Gobierno provincial

En el mismo encuentro, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, expresó su pesar por lo ocurrido y remarcó el acompañamiento del Estado.

“Estamos en contacto con los padres de la víctima y sabemos que no hay palabras, ni actos, que puedan remediar esta pérdida”, sostuvo.

tiroteo escuela Santa Fe Momento en que el chico comienza a disparar en la escuela de Santa Fe.

Además, aseguró que todas las áreas del Gobierno provincial están a disposición de la ciudad tras el crimen.

Un hecho que conmociona a la comunidad

El ataque ocurrió en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, donde un adolescente ingresó armado y mató a un compañero, generando una fuerte conmoción en la localidad santafesina.

Tras el episodio, las autoridades provinciales se trasladaron a la ciudad para asistir a las familias, contener a la comunidad educativa y avanzar en el proceso judicial correspondiente.