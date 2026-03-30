El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, confirmó en conferencia de prensa que el adolescente que mató a un alumno en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal “no registra antecedentes en el sistema educativo”, tras el ataque ocurrido este lunes. Del encuentro también participaron autoridades provinciales, que expresaron su acompañamiento a la familia de la víctima y a la comunidad educativa.
Asesinato a balazos en una escuela: el alumno agresor "no registra antecedentes en el sistema educativo"
José Goity, el ministro de Educación de Santa Fe habló del ataque a balazos en un colegio: el agresor, de 15 años, fue detenido y hay alumnos heridos
“No registra antecedentes en el sistema educativo”
Durante la conferencia, Goity brindó una de las principales definiciones oficiales sobre el caso al señalar que el agresor no tenía antecedentes dentro del ámbito educativo, un dato clave en medio de la conmoción por el hecho.
El funcionario habló junto a otros integrantes del Gobierno provincial en San Cristóbal, donde se desplegó un operativo para contener a la comunidad y avanzar con la investigación.
Condolencias y apoyo del Gobierno provincial
En el mismo encuentro, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, expresó su pesar por lo ocurrido y remarcó el acompañamiento del Estado.
“Estamos en contacto con los padres de la víctima y sabemos que no hay palabras, ni actos, que puedan remediar esta pérdida”, sostuvo.
Además, aseguró que todas las áreas del Gobierno provincial están a disposición de la ciudad tras el crimen.
Un hecho que conmociona a la comunidad
El ataque ocurrió en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, donde un adolescente ingresó armado y mató a un compañero, generando una fuerte conmoción en la localidad santafesina.
Tras el episodio, las autoridades provinciales se trasladaron a la ciudad para asistir a las familias, contener a la comunidad educativa y avanzar en el proceso judicial correspondiente.