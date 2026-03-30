Tiroteo y asesinato en escuela de Santa Fe: el drama de los heridos y la postura del gobernador

Heridos de bala: Dos menores permanecen internados con pronóstico reservado. Uno de ellos presenta un impacto en la zona abdominal y fue intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Dos menores permanecen internados con pronóstico reservado. Uno de ellos presenta un impacto en la zona abdominal y fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. Lesiones por escape: Otros seis estudiantes sufrieron heridas de diversa consideración —cortes profundos y traumatismos— al saltar por las ventanas de las aulas y romper vidrios en un intento desesperado por huir de los disparos.

Otros seis estudiantes sufrieron heridas de diversa consideración —cortes profundos y traumatismos— al saltar por las ventanas de las aulas y romper vidrios en un intento desesperado por huir de los disparos. Asistencia psicológica: Según fuentes oficiales de Salud de la provincia, se ha desplegado un equipo de salud mental para asistir tanto a los heridos como a los testigos directos, quienes se encuentran en estado de shock tras escuchar los gritos y disparos en el patio y los baños.

"Fue un momento de terror absoluto. Los chicos no solo huían de las balas, sino del pánico colectivo", relataron testigos presenciales a medios locales.

CONMOCIÓN EN SANTA FE: MATÓ A UN COMPAÑERO EN EL COLEGIO: "Disparó en el momento de la bandera" CONMOCIÓN EN SANTA FE: MATÓ A UN COMPAÑERO EN EL COLEGIO: "Disparó en el momento de la bandera"

Las declaraciones de Maximiliano Pullaro: "Activar el proceso penal"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció rápidamente sobre el caso a través de un video que se volvió viral. Visiblemente afectado pero con tono firme, el mandatario buscó llevar claridad sobre los pasos a seguir por parte del Estado provincial:

Acompañamiento total: Pullaro aseguró que la prioridad absoluta es el acompañamiento a las familias de la víctima fatal y de los heridos.

Pullaro aseguró que la prioridad absoluta es el acompañamiento a las familias de la víctima fatal y de los heridos. Responsabilidad penal: El gobernador fue tajante al señalar que ya se está trabajando para "activar el proceso penal sobre el victimario" . A pesar de tratarse de un menor de edad, Pullaro enfatizó que el hecho es un delito grave que requiere una respuesta judicial contundente.

El gobernador fue tajante al señalar que ya se está trabajando para . A pesar de tratarse de un menor de edad, Pullaro enfatizó que el hecho es un delito grave que requiere una respuesta judicial contundente. Investigación del entorno: Se instruyó al Ministerio de Justicia y Seguridad para determinar cómo un adolescente tuvo acceso a un arma de fuego de tal calibre y si existieron señales de alerta previas en la institución.

Un sistema educativo bajo la lupa

La comunidad de San Cristóbal se movilizó espontáneamente frente a la escuela y los centros de salud. La tragedia reaviva el debate sobre la seguridad en los entornos escolares y la tenencia de armas. Por el momento, las clases en la Escuela Mariano Moreno se encuentran suspendidas por tiempo indeterminado, mientras las autoridades terminan de peritar el edificio y brindan contención a la comunidad educativa.