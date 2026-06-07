En un asalto con armas en Las Heras le robaron la moto y un celular a un joven

revolver bersa La pistola Bersa secuestrada en un operativo en Godoy Cruz. Foto: Ministerio de Seguridad

Detuvieron a dos jóvenes armados

A las 2.25 personal del Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT) que realizaba patrullajes preventivos por la calle Bahía Ushuaia, en el barrio La Gloria (Godoy Cruz), escuchó varias detonaciones de arma de fuego.

Tras desplegar un operativo en la zona, la policía logró detener a dos jóvenes de 19 y 18 años.

Durante el procedimiento se secuestraron dos armas de fuego: un revólver calibre 22 marca Ítalo, que uno de los sujetos llevaba oculto entre sus prendas y una pistola Bersa calibre 22 modelo 23, de la cual el segundo sospechoso intentó desprenderse antes de ser reducido.

La Oficina Fiscal de Godoy Cruz (Comisaría 52°) dispuso la detención de ambos y el secuestro del armamento.