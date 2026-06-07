Dos hechos policiales se produjeron en las primeras horas de este domingo. En los dos hubo uso de armas de fuego, En uno de los incidentes a un joven la robaron la moto y un celular. En el otro hubo dos detenidos luego de una balacera que se investiga.
En un asalto con armas en Las Heras le robaron la moto y un celular a un joven
Un joven se quedó sin su moto y su teléfono celular al ser abordado por sujetos armados. En el barrio La Gloria detuvieron a dos personas tras un tiroteo
Asalto armado en Las Heras: le robaron la moto y el celular a un joven de 21 años
El hecho ocurrió a las 5.30 en la intersección de las calles Lamadrid y Dorrego, en el departamento de Las Heras.
La víctima, un joven de 21 años, circulaba en su motocicleta cuando fue interceptado por varios sujetos. Bajo amenazas con un arma de fuego, los delincuentes le sustrajeron el vehículo y un teléfono celular Samsung A03. Interviene la Oficina Fiscal de Las Heras (Comisaría 16°).
Detuvieron a dos jóvenes armados
A las 2.25 personal del Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT) que realizaba patrullajes preventivos por la calle Bahía Ushuaia, en el barrio La Gloria (Godoy Cruz), escuchó varias detonaciones de arma de fuego.
Tras desplegar un operativo en la zona, la policía logró detener a dos jóvenes de 19 y 18 años.
Durante el procedimiento se secuestraron dos armas de fuego: un revólver calibre 22 marca Ítalo, que uno de los sujetos llevaba oculto entre sus prendas y una pistola Bersa calibre 22 modelo 23, de la cual el segundo sospechoso intentó desprenderse antes de ser reducido.
La Oficina Fiscal de Godoy Cruz (Comisaría 52°) dispuso la detención de ambos y el secuestro del armamento.