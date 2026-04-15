Accidente en alta montaña con un camión cargado de paneles solares que cayó por un barranco

Según la información oficial, el accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 7, unos kilómetros al sur de la conocido curva de Guido. Cuando circulaba por el lugar, el conductor del camión perdió el control, desbarrancó y cayó varios metros.

accidente camion alta montaña Tras el accidente en alta montaña, pidieron circular con precaución por la Ruta 7. Foto: Captura de video

Afortunadamente, el conductor del vehículo no sufrió heridas de consideración y logró salir del habitáculo por sus propios medios. El camión que causó el accidente estaba cargado con paneles solares.