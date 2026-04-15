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Heridas leves

Accidente en alta montaña con un camión cargado de paneles solares que cayó por un barranco

El accidente ocurrió en horas de la mañana a la altura de la curva de Guido y el conductor no sufrió lesiones de consideración

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El camión se accidentó a la altura de la Curva de Guido.

El camión se accidentó a la altura de la Curva de Guido.

Un camión con remolque protagonizó una accidente vial en alta montaña, sobre la Ruta 7, y terminó cayendo por un barranco. Afortunadamente el conductor del vehículo no sufrió lesiones de consideración.

Según la información oficial, el accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 7, unos kilómetros al sur de la conocido curva de Guido. Cuando circulaba por el lugar, el conductor del camión perdió el control, desbarrancó y cayó varios metros.

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Tras el accidente en alta montaña, pidieron circular con precaución por la Ruta 7.

Tras el accidente en alta montaña, pidieron circular con precaución por la Ruta 7.

Afortunadamente, el conductor del vehículo no sufrió heridas de consideración y logró salir del habitáculo por sus propios medios. El camión que causó el accidente estaba cargado con paneles solares.

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