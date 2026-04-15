Un camión con remolque protagonizó una accidente vial en alta montaña, sobre la Ruta 7, y terminó cayendo por un barranco. Afortunadamente el conductor del vehículo no sufrió lesiones de consideración.
Heridas leves
Accidente en alta montaña con un camión cargado de paneles solares que cayó por un barranco
El accidente ocurrió en horas de la mañana a la altura de la curva de Guido y el conductor no sufrió lesiones de consideración
Según la información oficial, el accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 7, unos kilómetros al sur de la conocido curva de Guido. Cuando circulaba por el lugar, el conductor del camión perdió el control, desbarrancó y cayó varios metros.
Afortunadamente, el conductor del vehículo no sufrió heridas de consideración y logró salir del habitáculo por sus propios medios. El camión que causó el accidente estaba cargado con paneles solares.