Para no caer en la pobreza, las familias mendocinas necesitan casi $190.000 por mes

La descontrolada inflación se hace sentir cada vez más en los hogares de todo el país y, obviamente, Mendoza no es la excepción. Por eso es que al conocerse los nuevos índices de pobreza e indigencia en la provincia se produjo un notorio incremento de más de $11.000 en el primer caso y superior a los $5.000 en el segundo. La información difundida este martes por la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza) indica que en abril, las familias mendocinas necesitaron $193.886,20 por no ser pobres y $79.788,56 para no caer en la indigencia.