Rafael Nadal y Juan Martín Del Potro jugarían una exhibición en Argentina

Si bien la idea de la empresa organizadora de la llegada de Nadal es que el rival sea Del Potro, habrá que ver cómo está el tandilense a nivel físico para poder hacer frente al partido, debido a los múltiples inconvenientes con su rodilla derecha.

nadal rg.jpg Rafael Nadal jugaría una exhibición ante Juan Martín Del Potro en Buenos Aires

Nadal, de 35 años, ganó este año los Grand Slam de Australia y Roland Garros, estirando a 22 los títulos en los grandes torneos, para convertirse en el más ganador de la historia.

Rafa y Delpo jugaron 17 veces con 11 victorias del español y 6 del tandilense. El primer duelo lo ganó el de Mallorca, en el Masters 1000 de Miamo 2007 y el último fue la semifinal del US Open 2018 en la que Nadal abandonó con una desventaja de 7-6 y 6-2.

Las visitas de Nadal a Argentina

2005: jugó el ATP de Buenos Aires y perdió en los cuartos de final con Gaudio.

2013; Cumplió compromisos deportivos y comerciales, e hizo un match de doble en la despedida de David Nalbandian, en la Rural (también estuvo Djokovic).

2015: ganó el ATP de Buenos Aires ante Juan Mónaco en la final.

2016: cayó por el mismo torneo en la semifinal ante Dominic Thiem (que finalmente lo ganaría).

La gira latinoamericana de Rafael Nadal

La gira del mallorquín está prevista que toque México, Ecuador y Buenos Aires, pero la idea es agregar una cuarta ciudad, algo que, hasta que no se confirme, no se cerrarán los contratos.

En caso de que Del Potro no pueda ser parte del evento en Buenos Aires, las ganas de los empresarios es llevarlo a los restantes puntos de Sudamérica y se baraja otro nombre argentino como el de Diego Schwartzman, actual número 15 del mundo.

nadal-gaudio.jpg Nadal perdió con Gaudio en 2005 y ganó el torneo 10 años más tarde

Todo esto también dependerá de la salud física de Nadal, quien reconoció que debió infiltrarse antes de cada partido para poder sobrellevar el dolor en el pie izquierdo, ya que padece el síndrome de Müller-Weiss.

"Las inyecciones en los nervios me han servido para poder jugar, pero ahora voy a someterme a un tratamiento que consiste en una intervención en los dos nervios. Es algo que ya hice en su momento y que me ha ayudado a calmar los dolores. Son inyecciones de anestesia en los nervios sensitivos del pie", dijo Nadal tras ganar el torneo parisino.

No descarta jugar en Wimbledon

Aunque apareció en muletas tras su primera visita al médico, Rafael Nadal "no está descartado para Wimbledon", según lo reveló su tío y exentrenador Toni Nadal.

Nadal en muletas

"La voluntad de Rafa es jugar Wimbledon (empieza el 27 de junio), ya comenzó el tratamiento en Barcelona y veremos cómo resulta. En su cabeza no está ausentarse", adelantó Toni Nadal en Radio Mitre.

Toni Nadal, de 61 años, acompañó a Rafa durante toda su carrera hasta hace un par de años cuando tomaron la decisión de separarse, y en la actualidad es entrenador del canadiense Félix Auger Aliassime.

"No tengo la sensación de que la carrera de Rafa se haya terminado. Veremos si el tratamiento va bien, si no, se harán otras cosas. Ya no puede se entrenar con normalidad, está capeando con los dolores", añadió el coach nacido en Manacor al igual que su sobrino.