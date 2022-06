Rafael Nadal sorprendió a todos con una llamativa frase sobre Messi

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Suárez podría sumarse a River: cómo están las negociaciones con el uruguayo

Rafael-Nadal-campeon-Acapulco.jpg

Con parciales de 6-3, 6-3 y 6-0 ante el noruego Casper Ruud, el tenista de España se quedó con su decimocuarta corona en Roland Garros y su vigésimo segundo Grand Slam, aunque parte de los flashes estuvieron en sus declaraciones posteriores, donde no confirmó ni negó el fin de su carrera.

►TE PUEDE INTERESAR: Rafael Nadal: cuánto ganó en Roland Garros

messi3.jpg

"Es difícil explicar lo que siento. Nunca pensé que a los 36 años seguiría siendo competitivo y volvería a jugar una final como esta, en el torneo más importante de mi carrera. Es increíble jugar acá, frente a este público. Muchísimas gracias. No sé qué pasará en el futuro, pero voy a tratar de continuar", dijo tras el triunfo con Ruud.

Qué dijo Rafa Nadal sobre Messi

Ahora, además, agregó: "A la gente que le gusta el deporte, no le gusta cuando se retira alguien que admira. Uno no quiere que se retire Messi o Tiger Woods. Me gusta verlos por TV y me gustaría seguir viéndolos. Cuando (Zinedine) Zidane se retiró, yo no quería que se retirara... Uno quiere ver a aquellos deportistas a los que admira".

No obstante, su futuro sigue siendo una incógnita debido a que en las últimas semanas volvió a mostrar un dolor importante en su pie izquierdo, donde arrastra una fisura en el escafoides, aunque por el momento intentará continuar con su formidable carrera.