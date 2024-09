Rafael Nadal habló sobre su retiro, el doping de Sinner y la sucesión de Alcaraz

nadal.jfif Rafael Nadal en El Hormiguero.

Sobre el hecho de no participar en el último Grand Slam del año, Nadal confesó: "La decisión fue sencilla porque venía de muchos problemas físicos. Me marqué como objetivo los Juegos Olímpicos y sabía que después de eso tendría que valorar y tomar decisiones. Estoy en una época distinta a la de hace unos años. Durante todo este año lo que quise fue darme la opción de disfrutar del día a día. No he conseguido lo que me hubiera gustado, sobre todo, porque no estuve tan sano como querría después de la lesión del primer torneo", expresó.

