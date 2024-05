Rafael Nadal se despidió de Roland Garros tras caer ante Zverev: "Si fue la última vez, lo disfruté"

nadal 5.jfif Rafael Nadal pudo haber jugado su último partido en Roland Garros.

Las chances de Rafa de revertir el resultado no fueron muchas, aunque llegó a sacar 5-4 en el segundo set y de haberlo ganado pudo haber cambiado la historia de un partido que duró poco más de 3 horas.

"Si fue la última vez, lo disfruté", dijo el español antes de irse aplaudido por todo el estadio y reconocido hasta por su vencedor, Nadal se despidió de su torneo predilecto.

Embed - Rafael Nadal, ELIMINADO de Roland Garros por Zverev en un PARTIDAZO; ¿su último? | RESUMEN

"Lo que siento ahora es difícil de describir, es algo muy especial que siempre llevaré en mi corazón. Me voy cargado de amor del lugar que más amo", admitió el mallorquín quien no quiso que se le haga ningún homenaje, por entender que aún no es 100% seguro que esta haya sido su última vez en el polvo de ladrillo parisino: “Hay un gran porcentaje de que no regrese a Roland Garros, pero no puedo asegurarlo al 100%. Quizá en dos meses diga suficiente, pero todavía no siento que es suficiente y tengo algunas metas enfrente”, resaltó.

La Philippe Chatrier a los pies de Nadal

La cuarta derrota de Nadal en Roland Garros

Alexander Zverev es apenas el tercer jugador en derrotar a Rafael Nadal en Roland Garros, luego de que lo hicieran el sueco Robin Soderling (cuarta ronda de 2009) y el serbio Novak Djokovic (cuartos de final de 2015 y semifinales de 2021).

El mejor jugador de la historia sobre canchas de polvo de ladrillo ganó en París 112 partidos y 14 títulos (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022) a lo largo de su impresionante trayectoria.