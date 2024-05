Roland Garros: cuándo debutan Rafael Nadal y los argentinos en el Grand Slam parisino

El de Nadal con Zverev será el partido más importante de la jornada del lunes en la que también debutarán Sebastián Báez (20), Francisco Cerúndolo (23) y Pedro Cachin quienes se medirán respectivamente con el brasilerño Gustavo Heide, el alemán Yannick Hanfmann y el estadounidense Tommy Paul (14).

Finalmente, en el cuadro femenino, la primera representante argentina que debutará será Julia Riera, surgida desde la qualy, contra la rumana Irina-Camelia Begu.

Este domingo el único argentino que debutú fue Thiago Tirante, quien pese a una molestia muscular luchó durante cinco sets antes de caer frente al español Pedro Martínez por 5-7, 6-4, 3-6 6-4 y 6-3.

El entrenamiento de Nadal, a cancha llena, en París

Embed - Nadal vs Rune BEST POINTS from the Practice Match - Roland-Garros 2024