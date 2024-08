"Hola a todos, les escribo hoy para informarles que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar donde tengo recuerdos increíbles", dijo el ganador de 22 títulos de Grand Slam.

nadal us open.jfif Rafael Nadal ganó el Us Open en 2010, 2013, 2017 y 2019.

"Extrañaré esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en en el estadio Arthur Ashe de Nueva York, pero no creo que pueda dar el 100% esta vez", asumió Rafa de 38 años.