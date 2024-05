Por qué Novak Djokovic puede perder en Roland Garros el número uno del ranking

djokovic 3.jfif Novak Djokovic puede resignar el número uno en Roland Garros.

Tras perder por primera vez antes de los cuartos de final en el Masters 1000 de Roma, Nole llegará a París con un pobre récord en polvo de ladrillo de solo 4 victorias y 2 caídas.

Saliendo de las canchas lentas Djokovic solo suma 10 partidos ganados en un 2024 en el que perdió con Sinner en semifinales de Australia, con el italiano Luca Nardi (123) en Indian Wells, ante Casper Ruud en Montecarlo (también en semis) y ahora frente a Tabilo.

Novak Djokovic y los efectos del botellazo

Pese a que lo tomó con humor y apareció con un casco de bicicletas en el entrenamiento, Novak Djokovic puso en duda si el botellazo accidental sufrido el último viernes pudo haber afectado su rendimiento en la caída frente a Tabilo.

""No sentí dolor, sino problemas en mi equilibrio. No tuve ninguna coordinación y tengo que comprobar si lo de la botella tiene alguna relación. Cuando entrené no experimenté ningún problema concreto, pero tampoco terminé de sentirme cómodo. Sin embargo, con el estrés competitivo la sensación fue muy mala", contó el serbio.