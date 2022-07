Francisco Cerúndolo abrió su corazón y sorprendió al mundo entero

►TE PUEDE INTERESAR: Mundial Qatar 2022: los estadios en que se disputarán los partidos

francisco-cerundolo2.jpg El tenista argentino Francisco Cerúndolo viene de varias semanas de ascenso permanente en el ranking mundial de la ATP.

Luego de ganar el ATP de Bastad y llegar a semifinales en Hamburgo, Francisco Cerúndolo tiene como próximo gran objetivo US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Una de las llamativas declaraciones que realizó a ESPN el tenista argentino, involucró al español Rafael Nadal y Wimbledon.

francisco-cerundolo1.jpg Francisco Cerúndolo le hizo un gran partido a Rafael Nadal, en primera ronda de Wimbledon 2022.

“Contra Nadal me quedó la espina de llegar a un quinto set”, deslizó el buen tenista argentino.

Francisco Cerúndolo no para de soñar

Francisco Cerúndolo fue más allá y se sinceró sobre cuál es el “torneo” que sueña con ganar: “El sueño más grande de todos es ganar un Grand Slam. Y si tengo que elegir uno, es Wimbledon”.

Además, en un dicho que sorprendió a más de uno, Francisco Cerúndolo habló muy bien del serbio Novac Djokovic. “Fui a jugar a Belgrado y vino Djokovic donde yo estaba. Me saludó, se sentó al lado mío y me felicitó, no sólo por la final de Buenos Aires, sino también por los tres challenger que había ganado”.

Francisco Cerúndolo, con el ojo en US Open

Tras unas semanas exitosas en Bastad y Hamburgo, el tenista argentino Francisco Cerúndolo decidió tomarse un descanso antes de US Open, el último Gran Slam de la temporada, que se jugará entre el lunes 29 de agosto y domingo 11 de septiembre.

Francisco Cerúndolo decidió no jugar los torneos de Atlanta y Washington sobre pista dura, para llegar de la mejor manera y descansado a los Masters de Montreal y Cincinnati, torneos previos a US Open.