Diego Schwartzman recibió un mazazo y tuvo una mala noticia en el hotel

►TE PUEDE INTERESAR: Fabrizio Angileri se va libre de River y podría jugar en el club de sus amores

Diego-Schwartzman -1.jpg

Ayer, había perdido el otro argentino que formaba parte del certamen, Francisco Cerúndolo (42), quien fue derrotado por el estadounidense Tommy Paul (35) por 4-6, 7-6 (7-2) y 6-4.

►TE PUEDE INTERESAR: Sebastián Báez cayó en el ATP 250 de Mallorca después de cumplir un hito

El máximo favorito en el ATP 250 de Eastbourne es el local Cameron Norrie, número 12 del ranking mundial de la ATP, quien también debutó directamente en la segunda ronda ante el estadounidense Brandon Nakashima (54) y lo superó por 6-4 y 6-2.

El robo que sufrió Schwartzman

Las habitaciones de hotel del argentino Diego Schwartzman y del español Pedro Martínez sufrieron un robo esta semana durante el desarrollo del ATP de Eastbourne.

Martínez, número 49 del ranking mundial de tenis, le contó lo que sucedió al periódico The Guardian: "Me robaron el reloj y a Schwartzman algunos objetos de valor. Pasamos una mala noche, esa es la verdad. Pero no creo que los encuentren porque no había cámaras en los pasillos".