Diego Schwartzman la pasó muy mal en Indian Wells

https://twitter.com/Respiro_Tenis/status/1634401040123428865 Casper Ruud debutó con un triunfo en Indian Wells tras vencer a Diego Schwartzman por 6-2 y 6-3. pic.twitter.com/xXGe6PFq95 — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) March 11, 2023

El tenista de Oslo, de 24 años y número 4 en el ranking mundial ATP, se impuso claramente con parciales de 6-2 y 6-3, luego de un cotejo que se extendió por una hora y 28 minutos.

De este modo, Diego Schwartzman (38) se quedó con las ganas de seguir progresando en el torneo californiano, después de haber sorteado la ronda inaugural con un contundente 6-1 y 6-2 sobre el rosarino Federico Coria.

El tenista porteño, de 30 años, continúa -pese a la caída- arriba en el historial con el noruego Ruud (5-4), a partir de sendas victorias en Abierto de Australia (2018), Río de Janeiro (2018), Hamburgo (2018), Cincinnati (2020) e Indian Wells (2021).

diego-schwartzman.jpg

Cerúndolo, Báez y Pella salen a la cancha en Indian Wells

El tenista argentino Francisco Cerúndolo enfrentará, no antes de las 19 de este sábado, al estadounidense Jack Sock, su compatriota Sebastián Báez se medirá no antes de las 20.30 con el australiano Rinky Hijikata, y el bahiense Guido Pella chocará no antes de las 19 con el neerlandés Tallon Griekspoor, en partidos de la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Schwartzman vivió un desagradable momento en el Chile Open