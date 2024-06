Volvió del retiro una leyenda de Rosario Central

►Te puede interesar: Copa Libertadores: Rosario Central perdió e irá a la Sudamericana

El experimentado delantero tuvo su despedida soñada en mayo de 2022, hace ya dos años, cuando anunció su retiro del fútbol profesional. Sin embargo, lejos de eso, Marco Ruben acordó su llegada a la liga uruguaya a fines de año pasado, y se asentó en Punta del Este. La cercanía y su intacto talento (hizo tres goles en once partidos) facilitaron el retorno del goleador.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1797404674007470332&partner=&hide_thread=false No existe el paso del tiempo para Marco Ruben.pic.twitter.com/6JIIDywPLI — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 2, 2024

De todas maneras, todo fue parte de un perfecto plan de su presidente, Gonzalo Belloso, quien estipuló que Marco Ruben jugara en Uruguay hasta mitad de este año y luego retornara cuando la entidad santafesina también repatriara a otro histórico: Ángel Di María.

Si bien esta segunda parte del plan ya no podrá ejecutarse, la primera sí. Con el regreso de aquel que convirtió 105 goles - ahora 106- en 263 partidos, el presente es auspicioso. Ruben formó parte de la gesta que trajo la primera estrella para el club como campeón de la Copa Argentina de la mano del Edgardo Bauza.

Hoy está de regreso aquel que hizo latir a una buena parte de la ciudad rosarina.

►Te puede interesar: El Kily González afirmó que Di María "se muere por jugar en Rosario Central"

Marco Ruben y su relato del retorno a Rosario Central

En una nota con el sitio oficial del club, Marco Ruben reveló algunos detalles sobre su nuevo ciclo en el Canalla. "Hace más o menos siete meses hablé con Gonzalo, con Miguel. Carolina estuvo... Ellos decían que debía tener una última oportunidad, otra vuelta, que me veían bien y confiaban en mí. Ahí empecé a hacerme la cabeza", reveló.

"Después surgió todo. Tomé la decisión de volver a jugar al fútbol, de ver qué pasaba. Empecé en Deportivo Maldonado, que me abrió la puerta para ese regreso. A partir de ahí, escalón tras escalón, fui notando que volví a estar bien, que sentía ganas y que tenía un poquito más para aportarle a Central", expresó en la entrevista con el sitio oficial del club.

MArco ruben2.jfif Marco Ruben regresó a Rosario Central tras un breve paso por Deportivo Maldonado.

Sobre su paso por Deportivo Maldonado, el futbolista contó: "Estuve un año y medio sin tocar una pelota de fútbol, cortando leña y jugando al tenis, ja. Necesitaba tantearme y ver cómo estaba. El proceso que hice en Deportivo Maldonado fue muy importante y me demostró que, si bien no estoy al 100 por ciento de mis posibilidades, mejoré mucho en lo físico y tengo posibilidades de seguir mejorando. Eso volvió a hacerme creer que estoy preparado para volver a jugar en Central".

Finalmente, en alusión al laso que lo une con Rosario Central, Marco Ruben aseguró: "No hace falta presentación y no va a hacer falta despedida. La que tuve fue la mejor del mundo y quiero que esa siga siendo. Hoy vuelvo como si nunca me hubiese ido. Voy a intentar todo para dar lo mejor de mí y ayudar a este equipo. Han pasado muchos años. Debuté a los 17 años. Hoy tengo 37 y tengo la posibilidad de vivir mi quinta etapa en el club", cerró.