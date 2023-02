►TE PUEDE INTERESAR: Leandro Gobbi y la finalísima de San Martín: "Vamos a dejar todo para darles el ascenso"

https://twitter.com/okdobleamarilla/status/1621503599116423168 #AHORA | Batalla campal en el final de un partido amistoso entre #Quilmes y #Chacarita



Integrantes de los planteles se trenzaron a puñetazos limpios cuando finalizó el partido



Hay jugadores con contusiones y heridaspic.twitter.com/QkCRvdwdHb — doble amarilla (@okdobleamarilla) February 3, 2023

"Son cosas que pasan, lamentablemente no pudimos seguir jugando. No estamos contentos con lo que pasó y somos todos responsables y debemos hacernos cargo porque son cosas que no tienen que pasar pero sirve siempre para aprender", dijo Aníbal Biggeri, DT de Chacarita, en el sitio 'Doble Amarilla'.

►TE PUEDE INTERESAR: Mario Fernández fue duro con Omar Sperdutti y Fernando Espinoza

Cómo comenzó la pelea entre Quilmes y Chacarita

La pelea dialéctica, que terminó con violencia física entre ambas delegaciones, comenzó tras un fuerte cruce de Nicolás Caro (Chacarita) sobre Federico Anselmo (Quilmes). Esto derivó en una recriminación enérgica por parte del delantero, que el defensor respondió con insultos y derivó en una pelea mano a mano que finalizó con un altercado generalizado.

Quilmes.jpg

Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraron momentos de tensión en el que los futbolistas de Chacarita, con pecheras amarillas, se trenzaron con los de Quilmes, de vestimenta azul, aunque la duración tuvo un total de cinco minutos.

►TE PUEDE INTERESAR: Independiente Rivadavia renueva la iluminación del Gargantini para la temporada 2023

Los dos equipos se armaron con aspiraciones de pelear arriba, para ponerle fin con varias temporadas en el ascenso argentino.