Mario Fernández fue duro con Omar Sperdutti y Fernando Espinoza

Fernando Espinoza.jpg El ex árbitro Mario Fernández fue duro con Fernando Espinosa titular de ACAMA.

Mario Fernández continuó diciendo: "Si bien hay una disputa con el señor Espinoza, yo creo que los dirigentes de la Liga Mendocina no se tienen que agarrar de eso. Aparte hay muchas anomalías dentro de la Liga. El Consejo de Árbitros no tiene que estar presidido por ningún representante de ninguna asociación como es ACAMA. Les voy a dar un ejemplo, el señor Germán Malovini es tesorero de esta asociación, y está como delegado de club Gutiérrez Sport Club".

"Hoy los árbitros de nuestra asociación no están dirigiendo, porque el señor Sperdutti ha hecho una exclusividad con ACAMA ( Asociación Civil de Árbitros Mendocinos Asociados). Tengo a cuarenta chicos que no pueden dirigir en la Liga Mendocina de fútbol", señaló.

Omar SPerdutti horizontal.jpg El presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Omar Sperdutti.

El ex árbitro siguió mostrando su enojo y reveló: "Todos saben que hay audios de Espinoza diciendo que Liga Mendocina es ACAMA y no es así. Es más voy a decir algo y es que la lista que va al Consejo Federal está mal confeccionada. Cuando asumió Sperdutti, los chicos de ACAMA no tenían los tres meses de antigüedad que deben tener para entrar en un tabla de méritos e igual dirigieron los árbitros de ACAMA".

Luego habló habló con Diario UNO y afirmó: "Omar Sperdutti tuvo intenciones de recibirme, pedí una audiencia pero fue rechazada. Al presidente de la Liga no le sirve que Espinoza lo ayude en una campaña, porque Espinoza y otros árbitros más destruyeron el sindicato del SADRA a nivel nacional. Si no fuera por el SADRA, Espinoza no sería árbitro internacional".