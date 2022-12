“Llegamos a las 4 de la mañana, vía Egipto, después de una travesía bastante complicadita. Teníamos pasaje a Qatar pasando por Egipto, donde la compañía me había cancelado el vuelo. Me tocó comprar pasajes de primera clase para poder llegar y así no perderme el partido”, reveló el fanático de la Selección argentina.

“Pagué 1.500 dólares un pasaje para poder llegar y no perderme la entrada de hoy. No importaba cuánto costaba el pasaje, teníamos que estar acá, como fuera”, agregó.

Para terminar, Miguel Toledano confesó: “Tenemos pasajes de vuelta para el 20 de diciembre, con esta fe venimos. Tenemos que ver, paso a paso, cómo conseguimos las otras entradas.

miguel-toledano-seleccion-argentina.jpg

