El Fideo Ángel Di María había calificado a Louis Van Gaal como “el peor técnico de su carrera”, en una declaración que encendió la polémica.

Y este jueves, a horas del esperado duelo entre la Selección argentina y Países Bajos en el Mundial Qatar 2022, Louis Van Gaal se refirió a lo dicho por Ángel Di María.

louis-van-gaal-paises-bajos.jpg Louis Van Gaal y Memphis Depay, en conferencia de prensa de Países Bajos, por el Mundial Qatar 2022.

Lous Van Gaal, explosivo con Ángel Di María en el Mundial Qatar 2022

“Di María es un muy buen jugador de fútbol. Jugaba para el Manchester y tenía problemas personales. Le entraron a robar (a su casa) y eso afectó su rendimiento”, contó el DT. Y agregó: “Que me haya tildado que soy el peor DT de su carrera solo puedo decir que es uno de los pocos que lo dicen. Es algo triste, no me gusta que lo haya declarado públicamente. El entrenador toma decisiones. Es posible que haya tenido una mala decisión”.

Junto a Memphis Depay, quien también estuvo en conferencia de prensa, aseguró: “Acá tengo a Memphis, que tampoco jugaba conmigo en Manchester United, y ahora nos besamos en la boca. Ahora tomo decisiones, puede que no gusten las cosas. Y no me dejan que lo bese en la boca", tiró.

Además, el DT del Países Bajos se refirió al aliento de público de la Selección argentina.

“Mis jugadores son suficientemente profesionales para lidiar con este torneo. Estamos hablando de 40 mil argentinos en las gradas contra mil de los nuestros. Creo que es un número mayor, y eso me alegra", afirmó.

angel-di-maria.jpg Ángel Di María y Louis Van Gaal, juntos en el Manchester United.