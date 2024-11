Turco Mohamed, un histórico de la Liga MX, cerca de volver al ruedo tras su salida de Pumas

Los motivos por los que el Turco Mohamed se fue de Pumas

En aquel entonces, a mediados del mes de diciembre del 2023, Mohamed reveló los motivos de su salida del club: "Es un tema de descanso mental, será unos cuantos meses, no sabemos si serán cuatro meses, cinco, un año, lo que sea necesario para agarrar energía para estar en un club que te demanda tanta energía como Pumas. Ese es el motivo principal, ni motivo de salud, ni por ir a otro equipo, ni por nada".

Turco Mohamed.webp El último club de Mohamed fue Pumas, de la Liga MX.

"Hablamos mucho de cómo me sentía, después del partido con Tigres, en el vuelo de regreso, lo tenía pensado. Después de cada partido, de cada serie, era cómo me iba sintiendo. Al final, creo que lo mejor fue ser sincero con los directivos y charlar lo que pasaba por mí. No fue una decisión repentina, sino madurada" sentenció sobre su salida de Pumas.

No es de México: el club al que podría llegar Mohamed

A poco menos de un año de su último partido dirigido en la Liga de México, el Turco Mohamed estaría muy cerca de volver a dirigir. Lamentablemente, no se trata de ningún equipo de la Liga MX, si no que podría trabajar en Argentina, su país natal.

Luego de haber sido buscado por Boca Juniors antes de la oficialización de Fernando Gago (que dejó las Chivas de Guadalajara para ir detrás del club de sus amores), el experimentado director técnico tendría todo acordado para asumir en su cargo en Argentinos Juniors.