Fútbol mexicano: Tuca Ferretti, sin pelos en la lengua, liquidó a las Chivas de Guadalajara

Lo que todos esperaban, gente.



Horarios oficiales para los duelos de Play In.



Más : https://t.co/xv2lJsWPFX#Apertura2024 pic.twitter.com/w5LbuzgyHe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 11, 2024

En las últimas horas la cuenta oficial del torneo realizó un posteo en el que confirmó las fechas y horarios de los duelos Play-In, los cuales arrojarán a los últimos clasificados. Ambos cruces tendrán lugar el jueves 21 de noviembre: Chivas de Guadalajara vs Atlas (7 P.M. México - 8 P.M. ET Estados Unidos) y Xolos vs América (9.06 P.M. México - 10.06 P.M. ET Estados Unidos).

