Tomás Silva y un gol especial en Huracán Las Heras ante Gutiérrez

tomas Silva..jpg Tomás Silva festeja el gol junto a los hinchas del Globo, que fueron en gran número al Malvinas Argentinas. Foto: Cristian Lozano

El jugador de 23 años que se inició en las divisiones inferiores de Arsenal de Sarandí y estuvo en el Deportivo Maipú dejó sus sensaciones tras el triunfo ante el Celeste.

"Me siento muy feliz por este triunfo que logramos, es el segundo que conseguimos en el torneo. En el momento del gol me acordé de un amigo y de mi vieja que me guían desde el cielo, son mis ángeles. Siempre les pido que me ayuden", arrancó diciendo Tomás Silva.