Tomás Pozzo ya es de Godoy Cruz y señaló a Tevez por su salida de Independiente

pozzo 1.jpg Tomás Pozzo firmó en Godoy Cruz tras no ser tenido en cuenta por Tevez en Independiente

Toto Pozzo, de 23 años, es uno de los futbolistas que integran la lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta por Tevez de cara a la próxima temporada junto con Martín Cauteruccio, Patricio Ostachuk, Felipe Aguilar, Edgar Elizalde, Agustín Mulet, Serio Ortiz, Baltasar Barcia y Martín Sarrafiore.

"No me sentía cómodo en Independiente. Sentía que estaba para jugar y Tevez no. Igual tuve una charla con él y no hay ningún tipo de problema. Él entendía que tenía que jugar en reserva y yo no", señaló Tomás Pozzo.

El jueves, pocas horas antes de que se anuncie el pase de Pozzo al Tomba, Tevez realizó declaraciones para la prensa y cuando se refirió a Pozzo, dejó en claro las diferencias con el nuevo jugador de Godoy Cruz: "Toto no entendió que el escudo está por delante".

El pase de Tomás Pozzo a Godoy Cruz

Independiente recibirá de Godoy Cruz un millón de dólares por el 70% del pase de Tomás Pozzo, formado en las divisiones juveniles del Rojo que incluso lo despidió en redes sociales: "Como jugador criado y formado en nuestras Juveniles le deseamos lo mejor para su carrera ¡Éxitos, Toto!".

— C. A. Independiente (@Independiente) November 30, 2023

Tomás Pozzo, de 23 años, debutó en Independiente en 2020 y se despide con 63 partidos oficiales y 4 goles, aunque en 2023 solo sumó 8 encuentros por una lesión de rodilla.