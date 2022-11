►TE PUEDE INTERESAR: Matías Villarreal dijo que Gimnasia y Esgrima cerró un ciclo exitoso

Gimnasia-7.jpeg Tomás Giménez sintió mucho dolor por la eliminación del Lobo en las semifinales. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El guardametas hizo un análisis del torneo que jugó el Lobo y habló de su futuro. Hay versiones que podría alejarse del equipo del Parque. El jugador, de 23 años, estuvo 930 minutos sin que le anotaran un tanto.

El arquero, en una charla que tuvo con Ovación, arrancó haciendo un balance de la campaña del conjunto Mensana: "Fue un año muy lindo para todos, el día a día fue hermoso. La verdad que tuvimos un grupo fantástico de jugadores que entregó el máximo por esta camiseta. No se pudo lograr el objetivo, pero dejamos todo en cada partido".

tomas-gimenez1.jpg Tomás Giménez, junto a Matías Villarreal y Diego Mondino, que no va a renovar y se despidió del club. Foto: Martín Pravata (UNO)

Giménez que surgió en las divisiones inferiores del club y sigue sintiendo dolor por la eliminación ante Estudiantes de Buenos Aires y no haber podido llegar a la final por el segundo ascenso a primera división. "Nos cuesta digerir la eliminación frente a Estudiantes de Buenos Aires. Fue una serie muy pareja. Fue una cuestión de efectividad la que tuvieron ellos para pasar a la final. Nos quedó un sabor amargo, pero haciendo un balance, el año es más positivo que negativo".

El jugador está muy contento por su rendimiento: "En lo personal ha sido muy positivo. La continuidad que he tenido ha sido muy importante. Traté de aprovechar las oportunidades que me dieron para ayudar al equipo".

Con respecto a su futuro, el golero fue claro: "Tengo un año más de contrato en el club. Si tengo que continuar en Gimnasia y Esgrima, seguiremos dando lo mejor. Todavía no tengo bien en claro que voy hacer. Son todos rumores que me puedo llegar a ir, no tengo nada concreto".

El futbolista tiene muchos sentimientos por el Lobo. "Me he criado en Gimnasia. Son muchos años los que llevo en este club, no me imagino jugando en otro club".

Luca-Marcogiuseppe-Gimnasia.jpeg Giménez elogió a Luca Marcogiuseppe, por el buen trabajo que realizó. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Sus elogios a Luca Marcogiuseppe

Sobre el alejamiento del entrenador Luca Marcogiuseppe, dio su punto de vista y opinó: "Nos imaginábamos que iba a ser difícil que siguiera. Estamos muy agradecidos por esta etapa que estuvo en el club. Nos hizo crecer a todos como personas y jugadores".