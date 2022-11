Diego Mondino con dolor anunció que se va de Gimnasia y Esgrima

Diego Mondino Gimnasia y Esgrima.jpg Diego Mondino anunció que se va de Gimnasia y Esgrima, después de cinco años. Foto: Martín Pravata (UNO)

El defensor habló con Ovación y manifestó: "Es de público conocimiento que habíamos tenido una charla con Fernando Porretta. A principios del año habíamos hablado algo con el presidente que a lo mejor iba a ser mi último año en el club y me manifestó que tenía ganas de que continuara. Llegamos al final del torneo y considero que cumplí un ciclo".

El jugador oriundo de San Francisco Córdoba, continuó diciendo: "Me duele muchísimo irme, son cinco años los que he estado en el club. He vivido buenos momentos deportivamente en esta institución. Tengo un cariño especial por el hincha. Llegué al club muy chico y aprendí mucho La verdad que me genera nostalgia todo, al ver por última vez la cancha. En este club encontré un sentido de pertenencia y me llevo los mejores recuerdos", dijo con emoción Mondino.

El zaguero central continuó diciendo: "Quiero irme de vacaciones y asimilar este lindo año que tuvimos con los compañeros y el cuerpo técnico. La verdad que generamos un hermoso grupo de trabajo y ojalá pueda repetirlo".

"Nos faltó eficacia en el partido ante Estudiantes de Buenos Aires para llegar a la final, fuimos superiores pero no lo pudimos reflejarlo en el resultado final. Me quedo con el buen año del equipo y el club va tener que seguir creciendo con los jugadores que se queden", cerró Mondino.

La última práctica en la despedida de Luca Marcogiuseppe

gimnasia nueva.JPG Gimnasia y Esgrima este viernes realizó su último entrenamiento en el Vìctor Legrotaglie. En la foto, estuvieron las personas que fueron parte de proceso que tuvo como resultado una las campañas más exitosas en la Primera Nacional. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

La palabra del capitán Diego Mondino