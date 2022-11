Santiago Solari y su reflexión de la eliminación de Gimnasia y Esgrima

►TE PUEDE INTERESAR: Luca Marcogiuseppe dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima

solari.jpg Santiago Solari disfrutó mucho este proceso en el Lobo.a Martín Pravata (UNO)

El jugador oriundo de San Luis le agradeció el apoyo a los hinchas del Lobo, que los despidió con aplausos por la gran campaña. "La verdad que solamente tengo palabras de agradecimiento al simpatizante que nos apoyó en todos los partidos. No habíamos tenido un buen arranque y salimos adelante. Fue algo muy lindo para nosotros el reconocimiento que tuvimos. Nosotros queríamos llegar a la final, el grupo se lo merecía por todo el trabajo, pero esto es fútbol".

Solari vivió un gran momento futbolístico y le convirtió goles a Independiente Rivadavia en los dos clásicos que jugó, el primero por el torneo y el segundo cuando el equipo mensana eliminó a la Lepra con un gol suyo. "La verdad que disfruté mucho este proceso, me siento muy feliz por todo lo que viví en este torneo y me siento muy agradecido por el cariño que me dio el hincha de Gimnasia".

Con respecto a su futuro, manifestó: "La intención es poder quedarme, veremos con la dirigencia y con la gente que me representa, sobre cuál será mi futuro".

luca marco.jpg El viernes será el último entrenamiento de Luca Marcogiuseppe al frente del Lobo

Gimnasia y Esgrima practicó este miércoles y lo hará hasta el viernes, en lo que será el último entrenamiento del entrenador Luca Marcogiuseppe al frente del equipo. El pasado lunes dejó de ser el entrenador y ahora la dirigencia está en la búsqueda de su reemplazante.