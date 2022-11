Fernando Porretta no se guardó nada sobre Gimnasia y Esgrima

►TE PUEDE INTERESAR: Leandro Ciccolini dijo que Gimnasia se fue con la cabeza bien alta

Con respecto al futuro técnico, contó: "Estamos analizando diferentes opciones. El estilo que buscamos es similar a Luca Marcogiuseppe, queremos seguir con el mismo paladar, la vara quedó alta. Tomaremos una definición en los próximos días con respecto a la elección del nuevo entrenador".

"Estuvimos reunidos con Claudio Graf, pero no hay nada confirmado, hay varios nombres que tenemos en carpeta. Tenemos que estudiar la mejor opción", dijo.

claudio Graf.jpg Porretta reconoció que tuvo una reunión con Claudio Graf

Porretta sintió dolor por la eliminación ante Estudiantes de Buenos Aires, en la semifinal el Reducido de la Primera Nacional. "Estoy muy triste por no haber llegado a la final. No lo habíamos planeado, pero cuando vas caminando te vas entusiasmando. Nos superó un rival que no fue superior a nosotros", señaló.

"A los futbolistas que se les termina el contrato no se les va a renovar y los que tienen un vínculo estamos escuchando ofertas", admitió.

Gimnasia.jpeg Porretta habló de algunos jugadores. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Porretta se refirió a la situación de algunos jugadores

Sobre Diego Mondino, Porretta señaló: "Se le vence el contrato y el jugador nos pidió un cambio de aire, por eso no se le va renovar. Lo habíamos hablado antes de empezar el torneo".

Con relación a Matías Villarreal, dijo: "Tiene un año más de contrato, si pagan la cláusula de salida, el club que lo quiera llevar la tendrá que abonar, de lo contrario se tendrá que quedar".

Acerca de Franco Meritello, afirmó: "El jugador tiene un año más de contrato".

De Santiago Solari, dijo: "Su contrato se sence a fin de año y tenemos una opción de compra del 50 por ciento, la idea es hacer uso".

Con respecto a Tomás Giménez, el titular del Lobo reveló: "Si llega alguna oferta la analizaremos".

Con respecto a las incorporaciones, opinó: "La idea es sumar a 15 jugadores para la próxima temporada y vvamos a subir a varios futbolistas de la divisiones inferiores".