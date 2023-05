Tomás Conechny anticipó que iba a convertir un gol en Godoy Cruz

conechny festejo.jpg Tomás Conechny festejó su gol con los hinchas del Tomba. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

El futbolista que ya le había marcado un gol a Racing en la 6ta fecha en el estadio Malvinas Argentinas, se mostró muy contento por su segundo tanto que anotó con la camiseta del Expreso.

El jugador confesó: "Cuando me tocó entrar dije que iba a ser un gol. Me quedó la pelota para definir y la pude meter. La verdad que estoy muy contento porque vengo trabajando para dejar todo cuando me toca ingresar".

Sobre la jugada de su gol, reconoció: "Luego de pase de Tadeo Allende, le di con la cabeza y me pegó en el pie. Èl está pasando por un gran momento y hay que aprovecharlo".

Con respecto a los tres puntos que ganaron ante el Tripero, dijo: "La verdad que logramos un triunfo merecido, veníamos de tres empates consecutivos y habíamos hecho los méritos para ganar, ahora lo pudimos lograr. Es una victoria muy importante para seguir subiendo en la tabla de posiciones y va dedicada para nuestros hinchas que nos alentaron todo el partido".

"Me siento muy cómodo en la posición que estoy, jugando por el medio puedo sacar más ventaja", contó.

El ex San Lorenzo piensa a lo grande y dijo: "Estamos para pelear arriba y para clasificar a alguna copa".

