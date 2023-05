Gato Oldrá dos.jpg El Gato Oldrá está invicto en estos siete partidos que dirigió. Foto: Nicolás Ríos (UNO)

El Gato Oldrá dejó conceptos interesantes tras la victoria ante el Tripero: "Le hemos dado la identidad que nosotros queremos al equipo. Es todo mérito de los jugadores, que son los que entran a la cancha, resuelven los partidos y están haciendo un esfuerzo enorme. Corrieron más que el rival, que tuvieron muy pocas situaciones de gol y lo presionamos por todos lados. El triunfo es justo".

"No le tomo el gusto a ser entrenador, se sufre mucho (risas). Me siento muy feliz por el esfuerzo que hacen los jugadores. El club está en este lugar, por el compromiso de los jugadores, que se han comprometido a llevar a la institución a estar en lo más alto", opinó.

Godoy-Cruz-Gimnasia-La-Plata-3.jpg El DT dijo que el mérito de este buen momento es de los jugadores. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Sobre su futuro, dijo: "Siempre he sido claro que si nos vamos, lo hacemos todos. Hemos empezado este proceso y nos podemos tirar para atrás. Hay mucha gente ilusionada, le hemos dado una identidad tombina y seguiremos paso a paso y dejamos el alma para que Godoy Cruz siga creciendo".

"No me gusta ser entrenador, porque si me va mal, me voy a tener que ir de Godoy Cruz. Estos son momentos que nos toca estar y tratamos de hacer lo mejor posible", reveló el gran ídolo que tiene el Tomba.

Los elogios a Gonzalo Abrego

El entrenador elogió a Gonzalo Abrego, que llegó a los 100 partidos con la camiseta del Tomba. "Es un jugador que le ha dado mucho al club, se ha ganado todo lo que hoy está viviendo. Ojalá lo podamos disfrutar por mucho tiempo, no va a tener mucha vida en el club, cada día juega mejor, es difícil encontrar un jugador de estas características", manifestó.

Gato Oldrá tres.jpg Daniel Oldrá logró su primer triunfo de local. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

La racha de Godoy Cruz con Daniel Oldrá como DT

vs. Arsenal (V) 3-2

vs. Lanús (L) 4-4

vs. Central Córdoba (V) 2-0

vs. Sarmiento (V) 1-1

vs. Unión (L) 0-0

vs. Huracán (V) 0-0

vs. Gimnasia (LP) 2-0

cuerpo tècnico del tomba..jpg Daniel Oldrá y su felicidad junto a su cuerpo técnico, tras la victoria ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

La palabra del Gato Oldrá

