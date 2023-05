Tadeo Allende convirtió un gol espectacular para Godoy Cruz

Tadeo Allende, el jugador que tiene 24 años, fue la gran figura ante el Lobo Platense. El atacante manifestó: "Fue un lindo gol el que me tocó convertir, uno de los más lindos que me he marcado. La verdad que me siento contento por poder haber marcado y por el triunfo que pudimos conseguir".

Sobre su buen momento personal, explicó: "Estoy pasando por un gran momento. lo disfruto mucho y siempre trabajo para seguir creciendo y poder conseguir una regularidad en el juego".

"Me siento muy agradecido a Godoy Cruz por la confianza que me dan. Siempre he tenido el apoyo de mis compañeros", agregó el jugador que se ha ganado un lugar en el Tomba y ha tenido grandes rendimientos.

"Este Godoy Cruz está para dar pelea, soñar y lograr grandes objetivos, pero hay que estar con los pies sobre la tierra. Somos un plantel muy humilde que deja todo en cada partido", cerró el jugador que llegó de Instituto al Expreso y es una de las grandes figuras en el equipo que comanda Daniel Oldrá.

La palabra de Tadeo Allende

