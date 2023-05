Andrés Meli es una de las gratas revelaciones de Godoy Cruz

►TE PUEDE INTERESAR: El Gato Oldrá, con bronca por el empate, habló sobre su continuidad en Godoy Cruz

El lateral izquierdo se refirió a la confianza que le están dando y dijo. "El Gato Daniel Oldrá junto a su cuerpo técnico me han dado mucho respaldo, eso es muy importante para un jugador. Cada día voy aprendiendo conceptos nuevos, es bueno seguir aprendiendo".

Meli sueña con jugar en el Feliciano Gambarte.

Meli se refirió a su llegada al Tomba y afirmó: "Llegué en el 2019 desde Academia Chacras de Coria al club, siempre tenía el sueño de jugar en primera división y lo pude lograr. Poder jugar en primera en el club que hice las divisiones inferiores es lo mejor que me puede pasar".

"Godoy Cruz es el club que me dio todo, me brindó la posibilidad de jugar en primera división, me ha formado en estos últimos años como jugador y persona", agregó.

Godoy Cruz volverá a jugar este viernes en el estadio Víctor Legrotaglie. Será ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Es una institución que siempre le ha dado chances a los jugadores del club. Es muy importante aprovechar las chance cuando se me presenta de poder jugar".

"Los jugadores que tienen más recorrido y referentes del plantel nos dan consejos a los más jóvenes y nos indican el camino. Nos dan la confianza que necesita un jugador a la hora de entrar a la cancha y jugar, cumplen un papel importante y me siento muy agradecido".

"Mi sueño es poder clasificar a alguna copa internacional, sería algo muy lindo volver a jugar en el Feliciano Gambarte", cerró el jugador.

Entradas Godoy Cruz- Gimnasia y Esgrima La Plata.jpg

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará este viernes a las 15.30 ante Gimnasia La Plata en el estadio Víctor Legrotaglie. Luego se medirá frente a Newell's Old Boys el próximo 28 de mayo, en Rosario, desde las 21.30, por la 18ª fecha.