Qué dijo Daniel Oldrá sobre su continuidad en Godoy Cruz

gato-oldra-godoy-cruz.jpg

"Es muy bueno que estén Nico Olmedo y el Loco Ibáñez en el cuerpo técnico, están dando sus primeros pasos como entrenadores. Es algo muy lindo estar con ellos, son una parte importante de Godoy Cruz y se los ve muy entusiasmados. Les doy mucha participación a Olmedo e Ibáñez, no elegí ser entrenador, ellos sí", reveló.

Olmedo e Ibáñez.jpg El Gato Oldrá se refirió a lo que le aportan Nicolás Olmedo y Nelson Ibáñez. Foto: Prensa Godoy Cruz

El ex jugador, añadió: "Siempre he peleado para que el cuerpo técnico de primera tenga sentido de pertenencia. Pienso que alguna vez puedan estar el Cachorro Abaurre o David Ramírez en el club, pero yo no decido, a eso lo manejan los dirigentes".

godoy-cruz1.jpg El Gato Oldrá destacó el buen rendimiento de los jugadores. Foto: Diario UNO

Sobre el buen funcionamiento del equipo, opinó: "Los jugadores han generado esta expectativa, no nosotros. En el partido ante Sarmiento en Junín, jugamos uno de los mejores segundos tiempos desde que estamos en primera división. Este es un grupo tan noble que se entrega al máximo, ojalá podamos seguir sosteniendo todo lo bueno que estamos haciendo".

►TE PUEDE INTERESAR: Tadeo Allende y el gran momento que vive en Godoy Cruz

Daniel Oldrá vivió grandes momentos como jugador y entrenador. "Ver al club ahora y recordar lo que era 30 años atrás, la verdad que no lo puedo creer. Es tremendo el crecimiento que ha tenido con Alejandro Chapini y José Mansur. Es una institucion que no tiene techo. Sería un sueño dirigir a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte", dijo.

►TE PUEDE INTERESAR: Cuándo y dónde jugará Godoy Cruz vs. Unión, por la Liga Profesional

"Somos felices con el grupo nuestro porque estamos trabajando en nuestro club. Es muy lindo ver a la gente y a los jugadores contentos, no nos tenemos que quedar con esto y hay que seguir creciendo. Ojalá que termine bien el año de Godoy Cruz y que sea mucho mejor de lo que lo venimos haciendo", cerró el popular Gato.