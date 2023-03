Tomas Conechny y su primer gol con la camiseta de Godoy Cruz

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Flores disfrutó del triunfo de Godoy Cruz y negó su salida

"Fue muy importante que haya convertido en el arranque del partido, me dijeron que fue a los 50 segundos. Nos dio la tranquilidad para encarar el partido, veníamos de tres resultados adversos. En el gol hubo una gran jugada del Indio Fernández, me quedó justo la pelota y pude marcar".

"Se disfrutó mucho esta victoria, era necesario ganar luego de algunos resultados adversos y este triunfo es fundamental para nosotros", agregó.

El jugador continuó diciendo: "Es un lindo partido el que le ganamos a Racing, que venía bien en el torneo. Ahora nos toca enfrentar a River Plate, otro equipo grande y vamos a dejar todo para triunfar".

Sobre su adaptación a primera división, el jugador que llegó de Almagro, afirmó: "El grupo me ayudó un montón y a mí me sirve mucho. Estoy tratando de devolver la confianza que me dan con buenos rendimientos”.

La palabra de Tomás Conechny

