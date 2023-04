Thierry Henry explotó por los silbidos que recibió Lionel Messi en el PSG

►TE PUEDE INTERESAR: River sueña a lo grande: Jorge Brito y la chance de que Lionel Messi juegue en Núñez

Thierry-Henry-Messi-1.jpg

En esa línea, añadió: "No es información, es un deseo, pero Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran".

Thierry-Henry.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Los silbidos hacia Lionel Messi lo alejan cada vez más del PSG

El técnico del PSG respaldó a Messi tras los silbidos

El entrenador del Paris Saint Germain de Francia, Christophe Galtier, también respaldó al astro argentino y aseguró que "es un jugador que da mucho" al equipo, que ayer volvió a quedar en el centro de las críticas al sumar una nueva derrota como local.

"Es muy duro. Es un jugador que da mucho. Hoy Leo intentó, logró algunas situaciones pero él también se perdió. Dio muchísimo en la primera parte de la temporada pero no podemos esperar todo de él", expresó Galtier sobre la "Pulga".

Galtier-Messi.jpg

Respecto la caída en el Parque de los Príncipes, el DT indicó: "Es la octava derrota que sufrimos en la temporada. Es bastante por ser el PSG. Ahora, ¿si estoy resignado? No, lucharé hasta el final. Tenemos que reaccionar en el próximo partido".

Y agregó: "Debemos tener una reacción de campeón, espero que nuestros jugadores no estén cansados de ganar títulos. Hablaré con ellos a partir de mañana. Todos, empezando por mí, debemos tomar conciencia de la situación y del trabajo que tenemos que hacer para volver a ser eficientes".