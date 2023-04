River sueña a lo grande: Jorge Brito y la chance de que Lionel Messi juegue en Núñez

En una entrevista que le concedió a D Sports Radio, el titular de River hizo hincapié a la actualidad del club de Núñez, que incluyó el mercado de pases y a Lionel Messi, para sorpresas de muchos.

Son muchos los ex jugadores de River, que dejaron su legado en el club, los que forman parte del proyecto de la institución, como parte del reclutamiento de viejas glorias en la ventana de transferencias.

Suenan con fuerzas los nombres de Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, el Tucu Pereyra, Manuel Lanzini, entre otras ex figuras riverplatenses.

“Lo que veo hoy con la economía que tenemos, con el cambio que tenemos, es muy difícil, te diría imposible tener un jugador que está hoy en la selección y pagarle lo mismo que cobra afuera. Es una obviedad. Tan bien debo reconocerte que hay muchos jugadores ex River o no ex River que piensan en River para su retorno a la Argentina", aseguró Jorge Brito, hablando del mercado de pases.

Lionel Messi y River, en boca de todos

La entrevista a Jorge Brito tomó un giro importante y significativo, cuando Lionel Messi se puso sobre la mesa, cuando el tópico pasaba por las diferencias económicas del fútbol europeo y el sudamericano.

El mandatario de River se atrevió a soñar con la posible llegada de Lionel Messi al equipo millonario.

“Mi sueño es Messi, obvio. No es algo que lo vea posible ni que lo hablemos. Hay que ser soñador. Se trata de no decir y hacer. Nosotros soñamos igual que los hinchas, pero la diferencia nuestra con los hinchas es que nuestro límite para soñar es lo posible sin poner en riesgo la economía del club", afirmó Jorge Brito.

Lionel Messi y el Monumental de River

“Leo estaba asombrado a lo que es el Monumental, al césped, a la cercanía de las tribunas. Para nosotros es un gran orgullo”, reveló hace algunos días Jorge Brito, sobre las sensaciones que le había dado Lionel Messi cuando la Selección argentina enfrentó a Panamá.