Los silbidos hacia Lionel Messi lo alejan cada vez más del PSG

"Es vergonzoso escuchar los silbidos del Parque (de los Príncipes). No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias", sostuvo el galo después de la caída del conjunto parisino por 1 a 0 con el Lyon por la Ligue 1.

En esa línea, añadió: "No es información, es un deseo, pero Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran".

Lionel Messi, con el respaldo del DT del PSG

El entrenador del Paris Saint Germain (PSG) de Francia, Christophe Galtier, también respaldó al astro argentino y aseguró que "es un jugador que da mucho" al equipo, que el domingo volvió a quedar en el centro de las críticas al sumar una nueva derrota como local.

"Es muy duro. Es un jugador que da mucho. Hoy Leo intentó, logró algunas situaciones pero él también se perdió. Dio muchísimo en la primera parte de la temporada pero no podemos esperar todo de él", expresó Galtier sobre Lionel Messi.