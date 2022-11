Thiago Almada y Ángel Correa se sumarán a la Selección Argentina en Qatar

►TE PUEDE INTERESAR: Mundial Qatar 2022: el parte médico y las dudas de la Selección Argentina

almada1.jpg Thiago Almada compartió la imagen que publicó el Atlanta United antes de sumarse a la Selección Argentina

Hinchas, familiares y amigos despidieron a los jugadores y se mezclaron con quienes estaban en Ezeiza a la espera de viajar a Qatar para disfrutar del Mundial. Por eso la Policía Aeroportuaria tuvo que intervenir para escoltar a ambos hasta la zona de embarque.

Thiago Almada dijo: "Es el día más feliz de mi vida para mí y mi familia", al tiempo que envió mensaje al lesionado Joaquín Correa: "Dejame saludar al Tucu que está pasando un momento duro y espero que se recupere pronto".

https://twitter.com/TyCSports/status/1593454585061904389 "ES EL DÍA MÁS FELIZ DE MI VIDA"



Ángel Correa y Thiago Almada fueron recibidos por miles de hinchas en el aeropuerto de Ezeiza y ya comienzan su travesía rumbo al Mundial. @JoaquinTabares habló con ellos. pic.twitter.com/KKW3PCLsnt — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2022

Almada y Angelito Correa llegarán en la mañana del sábado de Doha a la concentración donde ya no estarán Joaquín Correa y Nicolás González ya que pese a que el cuerpo técnico les ofreció quedarse con el grupo, el reglamento del Mundial Qatar 2022 impide que haya más de 26 jugadores dentro de la delegación oficial.

Ángel Correa, sorprendido y feliz

Ángel Correa había quedado como el jugador 27 de los 26 convocados inicialmente para el Mundial Qatar 2022 y se mostró "sorprendido" con meterse en la lista en reemplazo del lesionado Nicolás González, cambiando ese estado de tristeza por otro, ese que le genera ahora "una ilusión enorme".

"La verdad que me tomó por sorpresa esta convocatoria, porque me agarró en Rosario disfrutando con mi familia. Por eso ahora me voy a Qatar con una ilusión enorme”, le indicó Correa a Rosario 3, a punto de embarcarse.

correa 1.jpg Ángel Correa junto a familiares en Rosario, antes de viajar a Qatar

“Thiago Almada (también reemplazará al lesionado Joaquín Correa) también está muy feliz. Es una alegría enorme, un premio a todo el trabajo que vengo haciendo estos años, y lo voy a disfrutar al máximo”, vaticinó el atacante de Atlético de Madrid.

El rosarino había sido parte del plantel campeón de la Copa América de Brasil 2021 y el técnico Lionel Scaloni lo había dejado inicialmente en la puerta de este Mundial Qatar 2022, pero supo tragar saliva en ese momento y le llegó el momento de la recompensa.