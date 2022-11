Thiago Almada, de Fuerte Apache al Mundial Qatar 2022

►TE PUEDE INTERESAR: Thiago Almada se suma a la Selección Argentina para el Mundial Qatar 2022

almada 2.jpg Thiago Almada en Fuerte Apache, horas antes de ser convocado para ir al Mundial Qatar 2022

En el mismo barrio nació Carlos Tevez, del que el propio "Guayo" (el apodo de siempre de Almada) es gran amigo y cuya historia inspiró una serie titulada, justamente, Apache.

Almada nació el 26 de abril de 2001 y, con 21 años, será el jugador más joven del seleccionado argentino en Qatar. Lo sigue Julián Álvarez, con 22 (es del 31 de enero de 2000).

Este jueves, lo primero que hizo fue compartir la emoción de la convocatoria con su padre: "Me llamó Thiago (Almada) llorando y a los gritos avisándome de su convocatoria. Me agarró viajando a Qatar, me había regalado pasajes por el Día del Padre. No lo podemos creer, es la frutilla del postre", contó Diego Almada en La Red.

almada 3.jpg Thiago con sus padres y sus camisetas de la Selección Argentina

De Vélez a la Selección Argentina

Thiago Almada hizo las inferiores en Vélez Sarsfield y debutó en Primera el 10 de agosto de 2018, victoria 2-0 sobre Newell's. En cuatro temporadas con el "Fortín" jugó 103 partidos y anotó 25 goles.

Este año fue transferido a Atlanta United, de Estados Unidos, que pagó 16 millones de dólares por su pase (la trasferencia más elevada de la historia de la Major League Soccer). Allí lleva 20 partidos y cuatro tantos. Fue elegido el mejor fichaje del año.

almada 4.jpg Almada en Vélez, donde se hizo profesional

Integró el seleccionado argentino Sub 20 que fue subcampeón en el Sudamericano de Chile de 2019 y que participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (realizados el año pasado).

Con la Selección Mayor debutó el pasado 23 de septiembre, en la victoria 3-0 sobre Honduras en un amistoso en Miami (dos goles de Lionel Messi y el restante de Lautaro Martínez).

Calificado como "el nuevo Messi" por la prensa inglesa cuando corrían los rumores de un interés de Manchester City y de Leeds, Almada es una de las banderas de la renovación de la Selección.