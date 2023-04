Taty Castellanos y una frase contundente sobre la Selección argentina

►Te puede interesar: Lionel Messi y un gol en el PSG para romper un récord de Cristiano Ronaldo

castellanos girona 2.jpg Valentín Castellanos rechazó la idea de jugar para otro país

Formado en Murialdo, el Taty Castellanos hizo su carrera profesional en el exterior ya que de chico emigró a la Universidad de Chile, donde debutó, y luego su carrera lo llevó a Montevideo City Torque de Uruguay, New York City FC de Estados Unidos y ahora al Girona de España, donde suma 7 goles en 28 partidos.

En medio de esa trayectoria fuera del país, el goleador pasó por la Selección argentina en la categoría sub 23, dirigida por Fernando Batista, con la que jugó y ganó el Preolímpico 2020 en Colombia.

Castellanos en Girona

Valentín Castellanos, la chance de ir a River y el interés del Brighton

En el verano del 2022, Taty Castellanos estuvo muy cerca de hacer su debut en el fútbol argentino y jugando nada menos que en River: "Me llamó Biscay y me dijo: 'Gallardo te quiere en River. ¿Tenés ganas?'. Obviamente le dije que si, pero no dependía de mi. Se negoció mucho, pero no se llegó a un acuerdo entre clubes", admitió.

El pase de Castellanos pertenece al City Group, propietario de los últimos 3 clubes en los que jugó y que tiene como equipo insignia al Manchester City. Sin embargo, más de una vez se lo vinculó a otros equipos ingleses y en las últimas semanas figuró en los medios por un interés del Brighton.