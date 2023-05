Sergio Keko Martínez y un duro relato del accidente que sufrió San Martín

En su duro testimonio, contó: "Yo iba atrás del chofer. Todo fue todo muy rápido, a la altura del autódromo le dije al chofer que fuera más despacio, que no había apuro, porque había agarrado las ondulaciones y el colectivo se movía".

"Cuando llegamos a la altura de Nonquén no sé si estaba distraído o qué pasó, agarró el badén y el colectivo se empezó a mover para todos lados. La mayoría de los chicos se percató que algo feo iba a pasar porque se agarraron fuerte de los asientos, gracias a Dios nos salvamos", agregó.



"En lo único que pensé era que salieran todos del colectivo y que no le pasara nada a nadie. En mi desesperación empecé a gritar que saquen a mi hijo Benjamín y me dijo: 'si estoy acá atrás'; era el único que me faltaba que saliera. Venía hablando telefónicamente con otros de mis hijos que juega en San Martín y está lesionado y de repente dejé de hablar y él no entendía nada", continuó diciendo.

El DT con emoción admitió: "Agradezco que estamos todos sanos, tenemos la responsabilidad de estar a cargo de una delegación. Son todos chicos de inferiores de 17 a 19 años. Llevo cinco años en el club y me he encariñado mucho con los jugadores, son como mis hijos".

Por último dijo: "No sé quién tiene la culpa, de eso que se encargue la policía de sacar sus propias conclusiones. Lo importante es que estamos todos a salvo".